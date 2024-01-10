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    На Коломяжском таксисту выстрелили в лицо. Полиция ищет пешехода

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    Кто на переходе главный, выясняли таксист и пешеход в Приморском районе Петербурга. Последний оставил водителя со слезами на глазах.

    За помощью в экстренные службы 47-летний водитель «Хёндэ Солярис» обратился накануне, когда оказался временно ослеплён на пешеходном переходе неподалёку от ТЦ «Капитолий» на Коломяжском проспекте, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 января.

    По предварительным данным, водитель не нашёл общего языка с пешеходом в красной куртке, и тот «попрощался» выстрелом в лицо из, вероятно, газового пистолета.

    К медикам пострадавший попал с химическим ожогом глаза. После оказания необходимой помощи его отпустили долечиваться дома. Мужчина родом из Дагестана, в Петербурге таксует на своём «Хёндэ». Полиция ищет его обидчика.

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