В Эквадоре неизвестные с оружием взяли в заложники телеведущих в прямом эфире

Вооруженные люди в капюшонах ворвались в студию телекомпании TC Televisión в эквадорском городе Гуаякиль. Они в прямом эфире взяли в заложники телеведущих. Об этом во вторник, 9 января, сообщает издание El Universo.
Находившиеся в здании телекомпании журналисты через мессенджеры сообщили о появлении вооруженных людей. Часть людей укрылась в уборных и офисах. По данным издания, у неизвестных при себе есть взрывчатка и оружие. Уже прозвучала серия взрывов.
Сейчас к месту прибыла полиция — начались столкновения силовиков с собравшимися у здания гражданами.
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