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    В Эквадоре неизвестные с оружием взяли в заложники телеведущих в прямом эфире

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    Вооруженные люди в капюшонах ворвались в студию телекомпании TC Televisión в эквадорском городе Гуаякиль. Они в прямом эфире взяли в заложники телеведущих. Об этом во вторник, 9 января, сообщает издание El Universo.

    Находившиеся в здании телекомпании журналисты через мессенджеры сообщили о появлении вооруженных людей. Часть людей укрылась в уборных и офисах. По данным издания, у неизвестных при себе есть взрывчатка и оружие. Уже прозвучала серия взрывов.

    Сейчас к месту прибыла полиция — начались столкновения силовиков с собравшимися у здания гражданами.

    На фоне произошедшего президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта».

    Ранее в стране после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установили на 60 дней режим ЧП, чтобы восстановить контроль над пенитенциарной системой. Действия правительства Эквадора вызвали волну беспорядков в городах страны.

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    ЭквадорЗаложники
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    Комментарии 7

    Гость10 Янв 2024 в 00:13
    Норд Ост вспомнился
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