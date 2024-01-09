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    В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко

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    Российский журналист, эксперт по морским перевозкам и главред издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко умер в Таиланде из-за проблем с сердцем. Об этом во вторник, 9 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков.

    Как пишет агентство, родные и друзья не могли связаться с Войтенко с 29 декабря. Тело российского журналиста обнаружили 1 января, когда таиландская полиция вскрыла его квартиру по просьбе находившихся в России родственников. Журналист скончался на 66 году жизни.

    Медики государственной больницы провинции Чонбури уточнили РИА Новости, что проблемы с сердцем оказались внезапными, Войтенко умер «практически мгновенно».

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