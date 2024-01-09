В купчинском дворе ночью не разъехались два водителя, и один открыл стрельбу

Петербургские полицейские оперативно задержали участника дорожного конфликта, который открыл стрельбу. Об этом сообщила 9 января пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.



Инцидент произошёл незадолго до полуночи 8 января во дворе дома 23 по Бухарестской улице. Полицейские, прибыв на место, выяснили что около 23:50 мужчина на «Фольксвагене Джетте» не смог разминуться с «КИА Спортейдж», завязалась перепалка, и он выстрелил из аэрозольного устройства «Удар» в сторону «КИА».

Правоохранители задержали на месте 27-летнего петербуржца на основании статьи 91 УПК РФ, а его оппонент на «КИА» уехал, не дождавшись полиции. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве по части 1 статьи 213 УК РФ.