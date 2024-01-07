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    Четырехлетний мальчик в Кронштадте примерз к дулу пушки

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    В Петербурге четырехлетний ребенок пострадал от отморожения после того, как лизнул дуло пушки на Якорной площади в Кронштадте. Об этом 7 января стало известно «Фонтанке».

    В первые дни нового года в Северной столице установились сильные морозы, но это не помешало маленькому ребенку попробовать на вкус старое орудие. В итоге мальчику потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у ребенка отморожение языка и нижней губы, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге после неосторожного катания на «ватрушке» пятилетний ребенок расшиб голову и впал в кому.

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