Четырехлетний мальчик в Кронштадте примерз к дулу пушки

В Петербурге четырехлетний ребенок пострадал от отморожения после того, как лизнул дуло пушки на Якорной площади в Кронштадте. Об этом 7 января стало известно «Фонтанке».



В первые дни нового года в Северной столице установились сильные морозы, но это не помешало маленькому ребенку попробовать на вкус старое орудие. В итоге мальчику потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у ребенка отморожение языка и нижней губы, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге после неосторожного катания на «ватрушке» пятилетний ребенок расшиб голову и впал в кому.