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    В Петербурге пятилетний ребенок впал в кому после удара головой во время спуска на «ватрушке»

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    Накануне вечером в Петербурге двое детей получили серьезные травмы головы во время спуска с горки, об этом 7 января стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, пятилетний мальчик и его девятилетняя сестра катались на «ватрушке» и сильно ударились головами. У малыша церебральная кома, также диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Его состояние оценивается как тяжелое. Третьеклассница госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

    Семья полная, на учете органов опеки и попечительства не состоит. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Ранее после катаний на «ватрушке» в Шуваловском парке в реанимацию попал еще один пятилетний мальчик.

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