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    Пятилетний мальчик попал в реанимацию, скатившись на «ватрушке» с горки в Шуваловском парке

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    Врачи детской больницы имени Филатова сражаются за жизнь пятилетнего мальчика из Петербурга. Накануне днем он неудачно скатился с горки в Шуваловском парке.

    Как стало известно «Фонтанке» 5 января, ребенок въехал на «ватрушке» в дерево. В результате пострадавший получил очаговую травму головного мозга. Состояние пациента оценивается как тяжелое, он помещен в реанимацию.

    Каждую зиму взрослые и дети получают травмы при катаниях с гор в необорудованных для этого местах. Однако, пострадать можно и на легальной горке. Например, юному уральцу вонзилась в ягодицу огромная щепка, понадобилась помощь хирургов.

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