На Урале 12-летний подросток после горки уехал в больницу с гигантской щепкой в попе

Школьник пострадал при катании с деревянной горки в Карпинске. Кусок доски вонзился в ягодицу 12-летнего подростка. От одних фото раны можно испытать физическую боль.
Как сообщает местный портал Е1.RU, инцидент произошел вечером 30 декабря. Деревянная щепа порвала штаны мальчика и буквально прошла сквозь кожу подобно булавке. С рваной раной пострадавшего госпитализировали.
Свердловская прокуратура уже начала проверку.
«Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, степень тяжести полученной травмы, дана оценка соблюдению законодательства при установке конструкции горки, в том числе на предмет ее безопасности. Кроме того, будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — сказано в сообщении ведомства.
Известно, что это уже не первый случай на этой горке. Здесь же 27 декабря рану головы получил 5-летний ребенок.