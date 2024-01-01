На Урале 12-летний подросток после горки уехал в больницу с гигантской щепкой в попе

Школьник пострадал при катании с деревянной горки в Карпинске. Кусок доски вонзился в ягодицу 12-летнего подростка. От одних фото раны можно испытать физическую боль.



Как сообщает местный портал Е1.RU, инцидент произошел вечером 30 декабря. Деревянная щепа порвала штаны мальчика и буквально прошла сквозь кожу подобно булавке. С рваной раной пострадавшего госпитализировали.