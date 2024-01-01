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    На Урале 12-летний подросток после горки уехал в больницу с гигантской щепкой в попе

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    Школьник пострадал при катании с деревянной горки в Карпинске. Кусок доски вонзился в ягодицу 12-летнего подростка. От одних фото раны можно испытать физическую боль.

    Как сообщает местный портал Е1.RU, инцидент произошел вечером 30 декабря. Деревянная щепа порвала штаны мальчика и буквально прошла сквозь кожу подобно булавке. С рваной раной пострадавшего госпитализировали.

    Фото: ТГ Серов
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    Свердловская прокуратура уже начала проверку.

    «Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, степень тяжести полученной травмы, дана оценка соблюдению законодательства при установке конструкции горки, в том числе на предмет ее безопасности. Кроме того, будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — сказано в сообщении ведомства.


    Известно, что это уже не первый случай на этой горке. Здесь же 27 декабря рану головы получил 5-летний ребенок.

    Фото: ТГ Серов

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