Путин пообещал обсудить с патриархом статус священника в армии

Российский президент Владимир Путин пообещал обсудить с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопрос статуса священника в армии. Об этом 7 января сообщает РИА Новости.



Этот вопрос подняли родные военных, погибших в ходе СВО, на встрече с Путиным в его резиденции в Ново-Огарево. Гости отметили, что на фронте сейчас много священнослужителей, и предложили дать им какой-то статус при Минобороны.



«Я со Святейшим переговорю обязательно. Хочу понять позицию церкви по этому вопросу», — сказал Путин.



Он отметил, что в этом вопросе «есть нюанс».

