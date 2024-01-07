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    Путин пообещал обсудить с патриархом статус священника в армии

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    Российский президент Владимир Путин пообещал обсудить с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопрос статуса священника в армии. Об этом 7 января сообщает РИА Новости.

    Этот вопрос подняли родные военных, погибших в ходе СВО, на встрече с Путиным в его резиденции в Ново-Огарево. Гости отметили, что на фронте сейчас много священнослужителей, и предложили дать им какой-то статус при Минобороны.

    «Я со Святейшим переговорю обязательно. Хочу понять позицию церкви по этому вопросу», — сказал Путин.

    Он отметил, что в этом вопросе «есть нюанс».

    «У нас церковь отделена от государства, а в случае, если они становятся чуть ли не военнослужащими... Церковь хочет быть отделенной от государства. Она не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем», — пояснил президент.

    «Как только батюшка становится частью военного механизма», по словам Путина, возникают «другие правоотношения».

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