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    Журналисты рассказали, где Путин встречает Рождество

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    Российский президент Владимир Путин встречает Рождество в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, передает 7 января РИА Новости.

    Перед этим он встретился с семьями Героев России, погибших в ходе СВО. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин провел обстоятельную беседу с вдовами и детьми, пригласил их на праздничный ужин, они вместе посетили рождественскую службу. Российский лидер также заявил, что эта встреча должна стать для чиновников ясным сигналом, указывающим на необходимость поддержки семей бойцов СВО.

    На встрече, среди прочего, речь зашла о философах. Путин назвал одним из своих любимых философов Николая Бердяева, а также упомянул также труды Иммануила Канта.

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