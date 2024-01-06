Колокольню Морского собора в Кронштадте отреставрировали к Рождеству

Реставрация колокольни Никольского Николо-Богоявленского Морского собора в Кронштадте полностью завершена к Рождеству. Об этом 6 января сообщила городская администрация.
Колокольня высотой 54 метра была возведена в 1758 году по проекту Саввы Чевакинского в стиле елизаветинского барокко, её освятили в честь святителя Николая Чудотворца — небесного покровителя моряков. Её последняя полномасштабная реставрация проводилась в 1956 году, затем делали только косметический ремонт. Нынешняя реставрация началась в 2021 году по программе КГИОП и проводились за счет бюджета Петербурга. Впервые за много лет специалисты получили доступ к деревянным элементам куполов и другим конструкциям колокольни.
Восстановлен световой фонарь — помещение с окнами под куполом со шпилем, выполненное из сосны, обшитой лиственницей. Это одна из старейших сохранившихся деревянных конструкций в Петербурге. Удалось воссоздать штукатурные и красочные слои фасадов, повреждённые элементы архитектурно-художественной отделки, циферблаты колокольни, часовой механизм. Восстановлен крест колокольни: реставраторы разобрали его в мастерской, очистили от коррозии, нанесли защитное покрытие и заново позолотили.