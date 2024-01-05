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    Финляндия останется транзитером российского ядерного топлива

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    Финляндия остается транзитером российского ядерного топлива, 5 января сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии Ристо Исакссона.

    Последняя транспортировка прошла в декабре, когда все контрольно-пропускные пункты на российско-финской границе были почти все время закрыты.

    Транзитные перевозки начались осенью 2022 года и вполне возможно, что продлятся до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении ядерного топлива, приводит агентство слова Исакссона. Информацию о том, каким образом транспортировалось ядерное топливо в декабре, он не раскрыл, отметив, что она «предназначена для тех, кому необходима в работе».

    Первую партию российского ядерного топлива в 2022 году, по данным финского регулятора, направили клиентам в других странах из Лаппеенранты на самолете. Еще две партии переправили через столичный аэропорт в Финляндии. К транспортировке топлива через Финляндию пришлось прибегнуть из-за отсутствия воздушного сообщения между Россией и Европой.

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