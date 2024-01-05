Финляндия останется транзитером российского ядерного топлива

Финляндия остается транзитером российского ядерного топлива, 5 января сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии Ристо Исакссона.



Последняя транспортировка прошла в декабре, когда все контрольно-пропускные пункты на российско-финской границе были почти все время закрыты.



Транзитные перевозки начались осенью 2022 года и вполне возможно, что продлятся до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении ядерного топлива, приводит агентство слова Исакссона. Информацию о том, каким образом транспортировалось ядерное топливо в декабре, он не раскрыл, отметив, что она «предназначена для тех, кому необходима в работе».

