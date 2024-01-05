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    В Петербурге дом на набережной Черной речки передвинули на 50 метров

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    Исторический корпус Императорского воспитательного дома на набережной Черной речки,1 передвинули по рельсам на 52 метра. Это первый такой опыт в Петербурге.

    Как рассказал «Фонтанке» застройщик City Solutions 5 января, сам переезд состоялся в последних числах декабря. Двухэтажное здание 1913 года постройки весом 3 200 тонн переместили сначала на 7 метров на запад, а потом на 45 метров на юг — прямо к Выборгской набережной. Скорость движения достигала 4 см в минуту.

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    Перемещение воспитательного дома обсуждалось с 2018 года, когда компания, входящая в холдинг «Первая мебельная», собралась застраивать участок на пересечении

    Выборгской набережной и набережной Черной речки — рядом с дачей Головина. Здесь должен появиться жилой дом бизнес-класса «Министр», исторический корпус находился в глубине участка. На градсовет выносили различные проекты — с переносом здания и без него, однако в апреле КГИОП одобрил проект переезда.


    Это первый такой случай в Петербурге, хотя в Москве здания перевозили в 1930-х и позже. Посмотреть, как едет дом на Черной речке, а также подробнее почитать о технологии и стоимости можно здесь.

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