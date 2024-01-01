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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Выспались? Пора на каток. Рассказываем, где, когда, сколько стоит

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    9 комментариев

    Если вы тот самый петербуржец, который воздерживался накануне и строго следовал совету токсиколога Водолазова, значит, вам срочно нужен план занятий на сегодняшний день. Ищете ли вы веселой компании или тихого времяпрепровождения, возможности отточить мастерство на просторе или завести новые знакомства, сэкономить или сделать роскошные снимки — с нашим гидом по петербургским каткам сезона-2023/24 вы точно найдете, где провести время.

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