Если вы тот самый петербуржец, который воздерживался накануне и строго следовал совету токсиколога Водолазова, значит, вам срочно нужен план занятий на сегодняшний день. Ищете ли вы веселой компании или тихого времяпрепровождения, возможности отточить мастерство на просторе или завести новые знакомства, сэкономить или сделать роскошные снимки — с нашим гидом по петербургским каткам сезона-2023/24 вы точно найдете, где провести время.
Выспались? Пора на каток. Рассказываем, где, когда, сколько стоит
1 января 2024, 14:00
2334
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.