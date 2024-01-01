«Принеси мне, Санта, антидепрессанты». Токсиколог объяснил, почему нет спасенья от похмелья

Фото: Heiko Wolfraum / DPA / ТАСС Поделиться Поделиться





Похмелье, как ОРВИ, — лечи не лечи, а пока само не пройдет, не полегчает. Известный токсиколог, военный врач Алексей Водовозов рассказал «Фонтанке», почему невозможно «подготовиться» к приему алкоголя и как правильно справляться с похмельем. Спойлер — скучные и правильные советы «не пить» не учитываются.



— Алексей Валерьевич, вы говорите, что наш мозг хорошо запоминает, что 20 граммов этанола (равно 50 граммам водки, бокалу вина или банке пива) якобы снимает тревожность, расслабляет. Но он, к сожалению, почему-то не запоминает мучения при похмелье. Почему?



— Во-первых, мы осознанно запоминаем приятное. Во-вторых, наступать на грабли — наша национальная забава. Если человека мучает похмелье, ему кажется, что вот в этот раз он его не допустит. Подготовится, будет пить «правильно» — не станет смешивать напитки, например, наестся масла перед выпивкой, закусит салом. Единственное, что при этом не приходит в голову, — просто меньше пить.



— Но многие действительно уверены в том, что если не смешивать напитки, на следующий день не будет болеть голова. Кто-то говорит, что смешивать можно — нельзя лишь «понижать градус» — например, после коньяка пить вино или пиво.

— Народную мудрость по поводу «нельзя смешивать» и «нельзя понижать градус» ученые впервые проверили в 2019 году — провели рандомизированное, контролируемое кросс-исследование. Легко набрали добровольцев, которых поили за счет исследователей. Первую группу поили сначала вином, потом — пивом. Вторую, наоборот, сначала пивом, потом вином. Потом их поменяли, чтобы посмотреть, как они реагируют на потребление одних и тех же напитков в разной последовательности. Максимально объективно с использованием соответствующих шкал измеряли степень проявления похмелья. Результаты показали, что ни статистически, ни клинически нет различий в том, какой напиток после какого пьется.



— Миф о вреде смешивания основан на опыте поколений. Почему тогда человеку плохо на следующий день после выпивки накануне, когда он перешел, допустим, с водки на вино?

— Могу предположить, что когда человек пьет крепкий напиток, а потом переходит на вино, то оно ощущается как компот. И он увеличивает дозу. Но с точки зрения науки в переходе с легких спиртных напитков на крепкие разницы нет. И там и там основное действующее вещество — этанол. А он вреден в любом виде, особенно в больших количествах.



Категорически не рекомендую только смешивать крепкие спиртные напитки со слабыми газированными. Всякие «северные сияния», «бурые медведи» — коктейли, которые валят с ног даже в небольших дозах. Мы очень быстро от них пьянеем не из-за разницы в градусах у шампанского и водки, а потому, что напиток при смешении становится газированным, что увеличивает площадь всасывания. Газированные напитки быстрее всасываются в желудке.

— Но нас уверяют, что красное вино будто бы полезно, и ставят в пример французов, которые пьют его чуть ли не для оздоровления сосудов. Во Франции на самом деле регистрируется меньше сердечно-сосудистых заболеваний.



— Французский парадокс разобрали уже до запчастей — к, сожалению, низкие цифры по заболеваемости сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклероза, связаны у них не с употреблением вина и сыра, иначе все было бы просто — изменил образ жизни и живи долго и счастливо. В их парадоксально низкой заболеваемости большую роль играет место проживания, генетика, много других факторов. А главное здесь — другая система регистрации сердечно-сосудистых заболеваний.

У красного вина есть некоторые плюсы. Первый — в том, что в нем мало алкоголя (этанола). Бокал вина пьют с аристократизмом — долго и небольшими глотками. В пиве алкоголя тоже немного, но существуют шаблоны, по которым его почему-то можно пить литрами за раз, а вино нельзя. Так исторически сложилось.



Казалось бы, к «плюсам» можно отнести содержащиеся в красном вине полезные полифенолы. Но получить протективный эффект от них можно, только если употреблять его в таких объемах, в которых этанол становится деструктивным. На практике это все равно спиртной напиток, употребление которого надо ограничивать.



Вообще, лучше стараться обходиться без алкоголя даже в Новый год либо с минимальным его количеством. Это нормально. Меня радует, что осторожное отношение к алкоголю стало модным.

— Новый год — коварный праздник, его ждут, выпивают даже трезвенники и язвенники и забывают об осторожности. Потому что хочется хорошего настроения: «Принеси мне, Санта, антидепрессанты».

— Действительно, одна из функций алкоголя — «социальная смазка», позволяющая разным людям сохранять единое настроение. В повседневной жизни нас угнетают дедлайны, кредиты, беспокойство за семью и голова гудит от проблем, а после приема 20 граммов этанола в ней откуда-то тишина и спокойствие. Мы приглушаем уровень тревоги, уходим от проблем, расслабляемся, переключаемся. С научной точки зрения тут надо бы остановиться, однако обычно этого не происходит.



Но с точки зрения фармакологии алкоголь — депрессант, поскольку глушит деятельность нейронов. И многие это явно ощущают, когда ожидаемого веселья не наступает. Бывает, и с небольшого количества выпитого человек становится агрессивным. Или засыпает.

— У каждого из нас в запасе есть пара-тройка рекомендаций, как не напиться и не допустить плохого самочувствия. Одно из них поесть перед застольем жирного — майонеза, масла, сала.

— Это, во-первых, бессмысленный совет. Все названные вами жиры благополучно усваиваются в желудке вместе с алкоголем. Если даже допустить, что есть какое-то масло, которое не усваивается, то, чтобы оно благополучно распределилось по стенкам желудка, надо станцевать нижний брейк. Во-вторых, самое плохое сочетание продуктов — неважно, новогоднее оно или нет, — водка и сало. Это прямая дорога к панкреонекрозу, или «болезни прапорщика».



— Еще рекомендуют перед сном после застолья принять таблетку обезболивающего, запив его стаканом воды, и сорбент.

— Любой энтеросорбент можно использовать как замедлитель диареи, если она есть. Но так называемый запорообразующий эффект (они все им обладают) в этой ситуации, скорее, навредит, потому что нам надо, чтобы все, что мы съели и выпили, не задерживалось, а выходило естественным путем. Но сорбенты никак не повлияют на токсический эффект этанола и продукт его разложения — уксусного альдегида. Потому что в кишечнике их нет, молекулы этих веществ настолько маленькие, что практически сразу попадают кровь и циркулируют в ней. Именно поэтому эффект от детокса, который проводят токсикологи, очевиден сразу — мы делаем гемосорбцию, и это срабатывает. Некоторые в конце новогодних каникул просто обращаются к врачу и делают детокс по принципу «двух труб» — с помощью капельницы с одной стороны и катетера с другой им «вымывают» токсичные продукты распада. В домашних условиях такую процедуру не сделаешь, поэтому лучше не напиваться. А если уж это произошло, помните, этанол работает как мочегонное. Поэтому после праздничного ужина перед сном выпейте пол-литра воды, это будет запас для вашего организма на дегидратацию, неизбежную после возлияния. Утром симптомы отравления будут менее выраженными, и вы будете чувствовать себя сносно.



Что касается таблетки, запитой водой, то именно вода и поможет пережить следующий день. Хотя одного стакана перед сном маловато, два — уже хорошо.

— Самая, пожалуй, распространенная рекомендация при похмельном синдроме — вспоминать гомеопатический принцип «лечения подобным».

— Похмелье часто путают с абстинентным синдромом — этаноловой ломкой, которая присуща алкоголикам. И многие принципы борьбы с ним переносятся на бытовое похмелье здорового человека. На самом деле это совершенно разные состояния. Алкоголику наутро не хватает этанола, ему нужно добавить, чтобы поднять его уровень, иначе не выживет.

Для нас похмелье — это переизбыток этанола и отравление уксусным альдегидом, который образуется при его распаде. Если похмелимся — добавим этанола, плохое самочувствие только усугубится. Лучший способ выжить — отлежаться, дать своим ферментным системам завершить свое дело — переработать уксусный альдегид.



Празднование Нового года хорошо тем, что многим на следующий день не надо работать — потому что, как бы плохо вам ни было, больничного не оформят. Лежим болеем.

И никаких оздоровительных бань — мы и так теряем воду, плюс в бане ее потери велики. Это чревато очень серьезными последствиями.

— Новый год встретили и начинаем лечить похмелье? Самый распространенный совет — запастись рассолом.

— Мы теряем много жидкости, а с ней и электролиты, восполнять их с помощью рассола, согласен, хорошо. Но подчеркиваю — именно рассола, не маринада. В маринаде есть уксусная кислота, а это, как я говорил, конечный продукт в цепочке переработки этанола. Если мы его еще добавим, то его переработка будет тормозиться. Тот же эффект, что и рассол, обеспечат регидратирующие порошки. Их можно купить в аптеке, развести в литре воды и пить. Неприятное питье, конечно. Чтобы оно стало вкуснее, можно добавить витамин С например. Минералку тоже можно пить, только без газа — в принципе это то, что нужно, — жидкость плюс минералы.



Понимаете, процесс опьянения происходит по законам физики. Этанол очень быстро всасывается, поскольку это очень маленькая молекула, легко растворимая в жирах и в воде и начинает усваиваться уже в полости рта. Понятно, что теплый алкоголь всасывается быстрее, газированный тоже. Известно также, что 20-градусный напиток всасывается лучше, чем 40-градусный, — крепкий напиток действует на слизистую прижигающе и всасывание происходит хуже. Если разведем его каким-нибудь газированным напитком, всасывание стремительно ускорится.



А протрезвление — чистая биохимия, его скорость зависит от ферментативной кинетики. Мы не можем трезветь быстрее, чем работают наши ферменты. Они сначала начинают быстро работать, а затем скорость достигает плато. И нужно дождаться, пока их работа завершится.

— Для многих самое важное утром — чашка кофе, а не рассол.



— Кофе — это последнее, что должно прийти вам в голову. Алкоголь и кофеин несовместимы ни во время употребления спиртного, ни наутро после него. Кофеин выступает проводником этанола через гематоэнцефалический барьер. Кстати, поэтому, если мы запьем обезболивающий препарат кофе, он подействует быстрее, и ученые пока не знают ответа на вопрос — почему. Но во многие комбинированные обезболивающие препараты он ради этого и добавляется.

Когда мы пьем кофе с коньяком или коньяк с кофе, в зависимости от пропорции, кофеин проводит этанол через гематоэнцефалический барьер и наступает маскированное опьянение. Человек не чувствует себя пьяным, потому что кофеин убирает временно тормозящий эффект, характерный для опьянения, и ему кажется, что он трезв, пьет еще. А когда действие кофеина заканчивается, он уже в дрова.



Утром после спиртного пить его тоже нельзя. Во-первых, потому что он тоже обладает мочегонным эффектом, хоть и слабо выраженным. Но если он накладывается на мочегонный эффект этанола, это уже перебор. Во-вторых, кофе вызывает «обкрадывание миокарда» — нарушая его снабжение кислородом. Сердце сокращается чаще, а ему и так «нечем дышать», оно из-за переизбытка этанола уже находится в состоянии гипоксии.

Речь не только о собственно кофе, но и о любых кофеинсодержащих напитках, например чае или коле.

— Какие еще препараты нельзя принимать при употреблении алкоголя или для избавления от похмельного синдрома?

— Для снятия головной боли категорически не рекомендую применять парацетамол. Этот препарат появился еще в 19-м веке, а механизм его действия до сих пор до конца не изучен. Но мы точно знаем, что у него есть токсические метаболиты. Примерно 18–20% парацетамола идут по странному пути в печени и в итоге преобразуются в тиоловый яд, который связывается с SH-группами (сульфгидрильными), они есть у многих белков. Когда яд соединяется с регуляторными белками и ферментами, они инактивируются. Проблема в том, что и этанол ведет себя в печени не лучшим образом. В итоге мы обрушиваем на нее два мощнейших гепатотоксических яда. Это повод отправиться в отделение токсикологии по скорой.

Но самая распространенная проблема, с которой люди заезжают в стационар, это алкоголь плюс метронидазол (противопаразитарный и противомикробный препарат). Он блокирует один из ферментов, который необходим для переработки алкоголя. У человека наступает очень долгое и тяжелое похмелье. Так же могут действовать еще некоторые противогрибковые средства — гризеофульвин например. Чтобы было понятно, что чувствует человек, который принял это лекарство в период, когда организм еще не освободился от продуктов переработки этанола или на фоне приема алкоголя, скажу, что на блокировке этого фермента работают препараты химзащиты («подшивание» для избавления от алкогольной зависимости). На метронидазоле человек чувствует себя как выпивший «подшитый» — очень плохо.



Алкоголь снижает уровень глюкозы в крови. Если человек принимает сахароснижающие препараты или инсулин, получаем падение глюкозы ниже нижнего предела и гипокому.

Человек с гипертензией принимает гипотензивные препараты — алкоголь снижает артериальное давление за счет мочегонного эффекта и может наступить ортостатическая гипотензия — обморок.

Вообще, рекомендую, прежде чем принимать любое лекарство, внимательно прочитать в инструкции раздел «Противопоказания».

— Значит, надо выбирать те, что условно называются «антипохмелинами»? И когда уже на самом деле изобретут препарат, спасающий от неприятного последствия праздника?



— Я против изобретения такого препарата. Похмелье дано нам в качестве наказания. Если мы не будем его испытывать, никаких сдерживающих факторов не останется. Организм реагирует на переизбыток алкоголя — вам худо. Рано или поздно вы научитесь понимать, когда остановиться — за каким объемом наступят последствия. Просто из чувства самосохранения. Когда похмелья вообще нет, это плохо — значит, человек активно движется в сторону алкогольной зависимости.



Фарминдустрия производит всякие «антипохмелины», основное действующее вещество в них аспирин, им можно снимать головную боль. Это для фармпроизводителей — выгодная история. Хотя на самом деле эффект — освобождение от плохого самочувствия — достигается вовсе не за счет приема лекарств. Похмелье — так сказать, самопроходящее состояние. Как ОРВИ. Оно прошло само, но человек думает, что это случилось благодаря тем мерам, что он предпринял. И делится своим незабвенным опытом. А тем временем, напомню, основное терапевтическое назначение при похмелье — то же, что и при ОРВИ: пить, писать, спать.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

