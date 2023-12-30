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    В Петербурге непривычно плотно, на выездах — почти как летом. Предновогодняя суета добавила пробок

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    В субботу днем в Петербурге и на выездах из города непривычно плотное для выходных движение. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки 30 декабря оцениваются в 5 баллов.

    Фото: скриншот сервиса «Яндекс. Карты»
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    Обычно субботним днем плотность движения составляет 2–3 балла. Особенно медленно движется центр Петербурга и некоторые участки КАД. Так, плотно на внутреннем кольце в сторону развязки с Пулковским шоссе и на внешнем к проспекту Косыгина.

    Автомобилисты отмечают, что на выездах из Петербурга местами пробки не меньше, чем летом. В частности, наблюдаются несколько плотных участков на трассе «Кола».

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    В предпраздничных пробках водители не теряют оптимизма и поздравляют друг друга с наступающим Новым годом.

    Фото: скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

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