В Петербурге непривычно плотно, на выездах — почти как летом. Предновогодняя суета добавила пробок

В субботу днем в Петербурге и на выездах из города непривычно плотное для выходных движение. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки 30 декабря оцениваются в 5 баллов.
Обычно субботним днем плотность движения составляет 2–3 балла. Особенно медленно движется центр Петербурга и некоторые участки КАД. Так, плотно на внутреннем кольце в сторону развязки с Пулковским шоссе и на внешнем к проспекту Косыгина.
Автомобилисты отмечают, что на выездах из Петербурга местами пробки не меньше, чем летом. В частности, наблюдаются несколько плотных участков на трассе «Кола».
В предпраздничных пробках водители не теряют оптимизма и поздравляют друг друга с наступающим Новым годом.