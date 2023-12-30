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    Новый год

    Сон нельзя запасти впрок. Роспотребнадзор рассказал, как пережить каникулы без вреда для здоровья

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    Обильная еда, не всегда безалкольные напитки и бесконтрольный сон сопровождают новогодние каникулы. Управление Роспотребнадзора по Петербургу 30 декабря рассказало, как пережить каникулы с минимальным ущербом для здоровья.

    Ешьте грамотно

    Наслаждаться любимой едой — можно. Главное — не переедать и сочетать здоровую пищу с любимыми блюдами.

    Специалисты советуют сначала наполнить тарелку фруктами и овощами наполовину, а потом добавить небольшие порции более вредной еды.

    Двигайтесь

    Движение поможет защитить организм от праздничного изобилия, уверены специалисты. Для того чтобы не терять форму, можно придумать множество вещей — от прогулки по городу до посещения музея. Не менее полезны будут катание на лыжах или коньках или поход в аквапарк или бассейн.

    Спите правильно

    Запасти сон впрок невозможно, напоминают специалисты. Они советуют спать каждый день примерно по 8 часов и стараться даже на каникулах ложиться и вставать в одно и то же время. Слишком долгий сон сделает человека вялым.

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