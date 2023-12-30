Сон нельзя запасти впрок. Роспотребнадзор рассказал, как пережить каникулы без вреда для здоровья

Обильная еда, не всегда безалкольные напитки и бесконтрольный сон сопровождают новогодние каникулы. Управление Роспотребнадзора по Петербургу 30 декабря рассказало, как пережить каникулы с минимальным ущербом для здоровья.



Ешьте грамотно

Наслаждаться любимой едой — можно. Главное — не переедать и сочетать здоровую пищу с любимыми блюдами.



Специалисты советуют сначала наполнить тарелку фруктами и овощами наполовину, а потом добавить небольшие порции более вредной еды.



Двигайтесь

Движение поможет защитить организм от праздничного изобилия, уверены специалисты. Для того чтобы не терять форму, можно придумать множество вещей — от прогулки по городу до посещения музея. Не менее полезны будут катание на лыжах или коньках или поход в аквапарк или бассейн.

