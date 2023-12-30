Новогодние ограничения в центре Петербурга стартуют в полночь

С полуночи 31 декабря в центре Петербурга начнут действовать первые ограничения для транспорта, связанные с празднованием Нового года. Сначала в силу вступит запрет на парковку, а уже вечером перекроют движение.



С 0:00 до 23:59 31 декабря будет запрещено парковаться на 24 участках улиц. В частности, запрет остановки введут на Большой Конюшенной, Большой и Малой Морских, Гороховой, Думской, Миллионной и Казанской улицах, Исаакиевской и Суворовской площадях, Вознесенском и Адмиралтейском проспектах, Адмиралтейской и Дворцовой набережных, набережной Мойки и канала Грибоедова и других. Полный список улиц смотрите здесь. Машины нарушителей будут эвакуировать.