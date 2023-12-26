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    Три десятка улиц перекроют в центре Петербурга на Новый год

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    Новогодние мероприятия 31 декабря и 1 января перекроют в центре Петербурга 29 участков дорог, а на 24 участках в последний день 2023 года запретят парковаться. Машины нарушителей будут эвакуировать.

    Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, с 18:00 31 декабря до 5:00 1 января для проезда транспорта перекроют:

    • Большую Конюшенную улицу от Волынского переулка до Невского проспекта;
    • Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • набережную канала Грибоедова от Невского проспекта до улицы Ломоносова, до Итальянской улицы и до дома 13, литера А;
    • Думскую улицу;
    • Михайловскую улицу;
    • Казанскую площадь;
    • Гороховую улицу от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;
    • Кирпичный переулок;
    • Дворцовый мост;
    • набережную Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта и от Невского проспекта до Гороховой улицы;
    • Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Вознесенского проспекта;
    • Адмиралтейскую набережную;
    • Дворцовый проезд;
    • Адмиралтейский проезд;
    • Адмиралтейский проспект от Невского проспекта до Сенатской площади;
    • Большую Морскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • Дворцовую набережную от Дворцового моста до Троицкого моста;
    • Мошков переулок;
    • Миллионную улицу от Дворцовой площади до Суворовской площади;
    • Дворцовую площадь;
    • Мраморный переулок;
    • Волынский переулок;
    • Чебоксарский переулок;
    • Мучной переулок от набережной канала Грибоедова до Садовой улицы;
    • Казанскую улицу от Невского проспекта до Гороховой улицы.

    Запрет на парковку начнет действовать ровно в полночь 31 декабря и продлится до 23:59 этого же дня. Парковаться запретят:

    • на Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта;
    • на Казанской площади;
    • на Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • на Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • на Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
    • в Кирпичном переулке;
    • на Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • на Исаакиевской площади;
    • на Адмиралтейской набережной;
    • на набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка и до Гороховой улицы в обе стороны;
    • в Мошковом переулке;
    • на набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до улицы Ломоносова, до Итальянской улицы и до дома 13, литера А;
    • на Думской улице;
    • на Михайловской улице;
    • на Миллионной улице от Дворцовой площади до Суворовской площади;
    • на Суворовской площади;
    • на Адмиралтейском проспекте от Невского проспекта до улицы Якубовича;
    • на Казанской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
    • на Дворцовой набережной от Дворцового проезда до дома 38;
    • в Волынском переулке;
    • в Чебоксарском переулке.

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