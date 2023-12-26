Три десятка улиц перекроют в центре Петербурга на Новый год

Новогодние мероприятия 31 декабря и 1 января перекроют в центре Петербурга 29 участков дорог, а на 24 участках в последний день 2023 года запретят парковаться. Машины нарушителей будут эвакуировать.



Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, с 18:00 31 декабря до 5:00 1 января для проезда транспорта перекроют: