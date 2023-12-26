Три десятка улиц перекроют в центре Петербурга на Новый год

Новогодние мероприятия 31 декабря и 1 января перекроют в центре Петербурга 29 участков дорог, а на 24 участках в последний день 2023 года запретят парковаться. Машины нарушителей будут эвакуировать.
Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, с 18:00 31 декабря до 5:00 1 января для проезда транспорта перекроют:
- Большую Конюшенную улицу от Волынского переулка до Невского проспекта;
- Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;
- набережную канала Грибоедова от Невского проспекта до улицы Ломоносова, до Итальянской улицы и до дома 13, литера А;
- Думскую улицу;
- Михайловскую улицу;
- Казанскую площадь;
- Гороховую улицу от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;
- Кирпичный переулок;
- Дворцовый мост;
- набережную Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта и от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Вознесенского проспекта;
- Адмиралтейскую набережную;
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский проезд;
- Адмиралтейский проспект от Невского проспекта до Сенатской площади;
- Большую Морскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Дворцовую набережную от Дворцового моста до Троицкого моста;
- Мошков переулок;
- Миллионную улицу от Дворцовой площади до Суворовской площади;
- Дворцовую площадь;
- Мраморный переулок;
- Волынский переулок;
- Чебоксарский переулок;
- Мучной переулок от набережной канала Грибоедова до Садовой улицы;
- Казанскую улицу от Невского проспекта до Гороховой улицы.
Запрет на парковку начнет действовать ровно в полночь 31 декабря и продлится до 23:59 этого же дня. Парковаться запретят:
- на Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта;
- на Казанской площади;
- на Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- на Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- на Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- в Кирпичном переулке;
- на Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- на Исаакиевской площади;
- на Адмиралтейской набережной;
- на набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка и до Гороховой улицы в обе стороны;
- в Мошковом переулке;
- на набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до улицы Ломоносова, до Итальянской улицы и до дома 13, литера А;
- на Думской улице;
- на Михайловской улице;
- на Миллионной улице от Дворцовой площади до Суворовской площади;
- на Суворовской площади;
- на Адмиралтейском проспекте от Невского проспекта до улицы Якубовича;
- на Казанской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- на Дворцовой набережной от Дворцового проезда до дома 38;
- в Волынском переулке;
- в Чебоксарском переулке.