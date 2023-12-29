Фигуристка Медведева рассказала, как ее вылечили, потушив о спину сигарету

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как однажды ее вылечили, потушив ей о спину сигарету. По ее словам, это произошло во время гастролей шоу Ильи Авербуха в Сочи.
По словам Медведевой, однажды утром на гастролях она не смогла встать из-за болей в спине. Ей порекомендовали местного врача. Когда она приехала, оказалось, что это была старая детская поликлиника с решетками на окнах.
Фигуристку приняла женщина азиатской внешности, лет 70. Проведя осмотр, она отметила, что у Медведевой растет горб из-за отсутствия занятий спортом. Лечение началось с обработки спины спиртом, после чего ей сделали несколько уколов иглами. Потом она почувствовала жжение и запах гари.
«Проходит какое-то время, у меня как начинает жечь, чувствую — пахнет паленым. Она сигарету об меня потушила!» — заявила Медведева на YouTube-канале Sport24.
Фигуристка отметила, что за это лечение заплатила 15 тысяч рублей и попросила закрыть клинику для других посетителей. По завершении процедуры она заметила шрам на спине. Несмотря на странное лечение и неприятные ощущения, она действительно почувствовала облегчение в спине.
На счету Медведевой две золотые медали чемпионатов мира и серебряная медаль Олимпиады.