Фигуристка Медведева рассказала, как ее вылечили, потушив о спину сигарету

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как однажды ее вылечили, потушив ей о спину сигарету. По ее словам, это произошло во время гастролей шоу Ильи Авербуха в Сочи.



По словам Медведевой, однажды утром на гастролях она не смогла встать из-за болей в спине. Ей порекомендовали местного врача. Когда она приехала, оказалось, что это была старая детская поликлиника с решетками на окнах.

Фигуристку приняла женщина азиатской внешности, лет 70. Проведя осмотр, она отметила, что у Медведевой растет горб из-за отсутствия занятий спортом. Лечение началось с обработки спины спиртом, после чего ей сделали несколько уколов иглами. Потом она почувствовала жжение и запах гари.