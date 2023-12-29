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    «НАТО сохраняет бдительность». Столтенберг обсудил с Дудой «инцидент с ракетой»

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    Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой «инцидент с ракетой», нарушившей польское воздушное пространство, передает 29 декабря РИА Новости. Столтенберг заявил, что альянс «сохраняет бдительность».

    «НАТО выражает солидарность с союзником, отслеживает ситуацию... НАТО сохраняет бдительность», — цитирует агентство пост Столтенберга в соцсети.

    Напомним, о неопознанном объекте в небе над Польшей стало известно утром 29 декабря. НЛО сначала сопровождалось силами противовоздушной обороны, а затем пропало с радаров. Позже польские военные уточнили, что речь идет о ракете, которая углубилась в воздушное пространство Польши со стороны Украины примерно на 40 километров.

    Начальник польского генштаба ВС Веслав Кукула заявил, что ракета, нарушившая воздушное пространство Польши, позже его покинула.

    «Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши, мы ее сопровождали на радарах, и она покинула воздушное пространство», — сказал Кукула.

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