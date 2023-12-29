TN: Новый президент Аргентины официально отказался от вступления страны в БРИКС

Аргентина официально отказалась от членства в БРИКС. Новый лидер страны Хавьер Милей отправил официальное письмо другим членам объединения, где заявил, что Аргентине «сейчас не время участвовать в группе, состоящей из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР». Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает телеканал TN.

В подписанном Хавьером Милеем письме говорится, что участие Аргентины в БРИКС «не считается целесообразным». О возможности вступления Аргентины в БРИКС стало известно в апреле 2023 года, но после ноябрьских президентских выборов курс страны изменился.