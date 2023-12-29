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    TN: Новый президент Аргентины официально отказался от вступления страны в БРИКС

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    Аргентина официально отказалась от членства в БРИКС. Новый лидер страны Хавьер Милей отправил официальное письмо другим членам объединения, где заявил, что Аргентине «сейчас не время участвовать в группе, состоящей из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР». Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает телеканал TN.

    В подписанном Хавьером Милеем письме говорится, что участие Аргентины в БРИКС «не считается целесообразным». О возможности вступления Аргентины в БРИКС стало известно в апреле 2023 года, но после ноябрьских президентских выборов курс страны изменился.

    Нового аргентинского президента Хавьера Милея считают политиком крайне правого толка. В ходе своей избирательной кампании он предложил отказаться от национальной валюты в пользу американского доллара. Также он выступал против продвижения отношений с Россией, Бразилией и Китаем. Что еще входит в его программу — читайте в большом материале «Фонтанки».

    Газета New York Times пишет, что Хавьера Милея на родине прозвали «мини-Трампом». Политик, в частности, отрицает глобальное потепление, призывает разрешить торговлю человеческими органами и выступает против абортов.

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    АргентинаБРИКСХавьер Милей
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