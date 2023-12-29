    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, вос

    750мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.3eur100.55

    Вор оставил икону в церкви Серафима Саровского в Песочном без украшений

    922
    2 комментария

    Полиция Курортного района Петербурга ищет богохульника, который снял украшения с иконы в церкви Серафима Саровского.

    О краже в полицию сообщил накануне около шести вечера служащий храма, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 декабря. По предварительной информации, вор вошел в церковь около полудня. Он снял с одной из икон четыре золотых креста, золотые сережки и кольцо, а также кольцо из металла серебристого цвета.

    Сумма ущерба устанавливается.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    За сутки до этого сотрудники полиции Выборгского района задержали мужчину, который дважды наведывался в храм Святых Мучеников младенцев Вифлеемских в Парголово. В первый раз он якобы обокрал церковную лавку, а во второй раз унес банку с пожертвованиями.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВорКражаКража из церкви
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close