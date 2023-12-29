Вор оставил икону в церкви Серафима Саровского в Песочном без украшений

Полиция Курортного района Петербурга ищет богохульника, который снял украшения с иконы в церкви Серафима Саровского.



О краже в полицию сообщил накануне около шести вечера служащий храма, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 декабря. По предварительной информации, вор вошел в церковь около полудня. Он снял с одной из икон четыре золотых креста, золотые сережки и кольцо, а также кольцо из металла серебристого цвета.



Сумма ущерба устанавливается.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



За сутки до этого сотрудники полиции Выборгского района задержали мужчину, который дважды наведывался в храм Святых Мучеников младенцев Вифлеемских в Парголово. В первый раз он якобы обокрал церковную лавку, а во второй раз унес банку с пожертвованиями.

