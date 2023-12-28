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    «Пусть доказывают, что раскаялись». Депутат Картаполов предложил Киркорову купить беспилотники для фронта

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    Раскаяние участников «голой вечеринки» должно быть деятельным, только в таком случае они могут рассчитывать на прощение русского народа, считает депутат Госдумы Андрей Картаполов. Главное условие — искупление должно быть финансовым и направлено на удовлетворение нужд специальной военной операции.

    Свое мнение о главной теме декабря глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов высказал в разговоре с «Фонтанкой» 28 декабря. Он сравнил вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой с великим балом у сатаны из «Мастера и Маргариты», отметив, что у Булгакова вышло пристойнее, чем в «Мутаборе» образца 2023 года.

    Депутат подчеркнул, что если бы «голая вечеринка» не вышла за рамки закрытой, то «и пусть бы они там в подвале хоть свальным грехом занимались», но факт обнародованных фото и видео меняет все, и теперь после «выплеснутого на обозрение общественности» публичных, даже неоднократных извинений недостаточно.

    «Пусть они трудом своим доказывают [что раскаялись], — убежден Картаполов. — А искупить [свою вину] они должны тем, что должны оказать посильную помощь фронту. Что-то я не слышал, что Филипп Бедросович какие-то средства перечислил на нужды специальной военной операции, что он купил беспилотники или бронежилеты. Может быть, ему и полезно было бы это сделать. Не только ему, а кому-нибудь еще, из тех, кто там был. То, что извиняются, это уже хорошо. Теперь надо словом доказать дело. Пусть доказывают, а русский народ поймет, если увидит, что раскаяние чистосердечное и что человек действительно переживает».

    Вечеринка, которая 20 декабря прошла в московском клубе «Мутабор», получила прозвище «голая» из-за заявленного дресс-кода и творческой его интерпретации со стороны гостей. Главный эпатаж — рэпер Vacio (Николай Васильев), отбывает 15 суток ареста, он пришел на пати в одном лишь носке, и этот носок был не на ноге. В решении суда сказано, что «голая вечеринка» пропагандировала нетрадиционные сексуальные отношения.

    Звездные участники вечеринки записывают и публикуют в своих соцсетях извинения уже вторую неделю, но их раскаяние не может усмирить общественный гнев. Уже известно об отмене концертов Лолиты Милявской, Анны Асти, официальный сайт Филиппа Киркорова заблокирован, продюсер Максим Фадеев отрекся от Натальи Ионовой, призвав больше не идентифицировать ее с проектом Глюк’oZa. Речь идет о пересмотре новогодних эфиров. Сам клуб «Мутабор» опечатан Роспотребнадзором. В отношении организатора вечеринки Анастасии Ивлеевой налоговая служба начала проверку, бизнес-партнеры разрывают с ней контракты, активисты подали иск и требуют 1 миллиард рублей за моральный ущерб.

    Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что у замеченных на вечеринке звезд есть шанс стать лучше через страдания, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил послужить со спецназом в Гудермесе, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил его помиловать и не задавать на эту тему вопросов. В защиту Ивлеевой выступила только Ксения Собчак, которая также была в тот вечер в клубе, но в отношении ее не замечено радикальной реакции властей.

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    Анастасия ИвлееваГолая вечеринка Ивлеевой
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