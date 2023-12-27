    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, ю-з

    748мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.71eur101.12

    Шанс стать лучше через страдания. Мария Захарова прокомментировала гонения на участников «голой вечеринки»

    4822
    63 комментария

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не осталась в стороне и тоже прокомментировала скандал, связанный с вечеринкой Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе». По словам дипломата, общественное порицание дает шанс участникам мероприятия стать лучше через страдания. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

    «У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, вот одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано, и, наверное, найти этот самый путь к тому, чтобы стать чуть лучше», — заявила Захарова.

    Уже несколько дней звезды российского шоу-бизнеса со слезами на глазах публично каются за организацию вечеринки и участие в ней. Больше всех досталось Анастасии Ивлеевой, в отношении которой могут возбудить дело о неуплате налогов, а также рэперу Vacio, которого признали виновным в пропаганде нетрадиционных отношений.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 63

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    63
    close