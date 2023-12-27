Шанс стать лучше через страдания. Мария Захарова прокомментировала гонения на участников «голой вечеринки»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не осталась в стороне и тоже прокомментировала скандал, связанный с вечеринкой Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе». По словам дипломата, общественное порицание дает шанс участникам мероприятия стать лучше через страдания. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.



«У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, вот одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано, и, наверное, найти этот самый путь к тому, чтобы стать чуть лучше», — заявила Захарова.

