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    «Прошу вас меня помиловать». Пескова спросили о «голой» вечеринке в «Мутаборе»

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    56 комментариев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментария по поводу скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор».

    «Что касается вот этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

    Ранее официальный представитель Кремля лично спрашивал у Филиппа Киркорова: «Что вы там устроили?» По всей видимости, в администрации президента вечеринку все-таки обсуждают.

    Ранее скандал вокруг вечеринки прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, всенародное осуждение участников мероприятия пойдет им на пользу.

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    Комментарии 56

    Гость27 Дек 2023 в 16:39
    А что с лошадкой?
    +0−0
    Гость27 Дек 2023 в 16:39
    Лошадь к ответу!!!
    +0−0
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