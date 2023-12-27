«Прошу вас меня помиловать». Пескова спросили о «голой» вечеринке в «Мутаборе»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментария по поводу скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор».



«Что касается вот этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.



Ранее официальный представитель Кремля лично спрашивал у Филиппа Киркорова: «Что вы там устроили?» По всей видимости, в администрации президента вечеринку все-таки обсуждают.



Ранее скандал вокруг вечеринки прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, всенародное осуждение участников мероприятия пойдет им на пользу.

