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    Минкульту рекомендовали проработать вопрос о худсоветах и больше поддерживать фильмы и песни об СВО

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    Председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская 28 декабря рассказала о рекомендациях, подготовленных накануне Общественным комитетом при думском комитете по культуре и адресованных органам госвласти.

    Среди прочего, правительству было рекомендовано разработать критерии и положение о творческих союзах федерального значения.

    Министерству культуры — проработать вопрос о создании при нем худсоветов, «которые будут осуществлять экспертизу и приемку созданных при государственной поддержке творческих проектов», и «предусмотреть возможность процедуры очного обсуждения и защиты всех творческих проектов, которые претендуют на государственную поддержку».

    Также Общественный комитет ждет, что Минкульт увеличит поддержку производства и проката (в том числе на онлайн-платформах совместно с Институтом развития интернета) фильмов, посвященных специальной военной операции и разработает «механизм доведения до широкого круга слушателей» музыкальных произведений, в том числе песен, посвященных этой теме.

    Министерству культуры и Министерству просвещения рекомендовано, в частности, расширять в музеях образовательно-просветительские программы, посвященные Великой Отечественной войне. А совместно с Министерством науки и высшего образования — «проработать вопрос о запрете набора студентов на творческие специальности в непрофильные вузы».

    Наконец, Союзу композиторов России рекомендуется обратиться в Минкульт по вопросу возрождения Музыкального фонда как организации, получающей отчисления от исполнения перешедших в общественное достояние музыкальных произведений и являющейся оператором государственного заказа музыкальных произведений у современных композиторов.

    Полный список рекомендаций опубликован на странице депутата.

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