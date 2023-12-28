Минкульту рекомендовали проработать вопрос о худсоветах и больше поддерживать фильмы и песни об СВО

Председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская 28 декабря рассказала о рекомендациях, подготовленных накануне Общественным комитетом при думском комитете по культуре и адресованных органам госвласти.
Среди прочего, правительству было рекомендовано разработать критерии и положение о творческих союзах федерального значения.
Министерству культуры — проработать вопрос о создании при нем худсоветов, «которые будут осуществлять экспертизу и приемку созданных при государственной поддержке творческих проектов», и «предусмотреть возможность процедуры очного обсуждения и защиты всех творческих проектов, которые претендуют на государственную поддержку».
Также Общественный комитет ждет, что Минкульт увеличит поддержку производства и проката (в том числе на онлайн-платформах совместно с Институтом развития интернета) фильмов, посвященных специальной военной операции и разработает «механизм доведения до широкого круга слушателей» музыкальных произведений, в том числе песен, посвященных этой теме.
Министерству культуры и Министерству просвещения рекомендовано, в частности, расширять в музеях образовательно-просветительские программы, посвященные Великой Отечественной войне. А совместно с Министерством науки и высшего образования — «проработать вопрос о запрете набора студентов на творческие специальности в непрофильные вузы».
Наконец, Союзу композиторов России рекомендуется обратиться в Минкульт по вопросу возрождения Музыкального фонда как организации, получающей отчисления от исполнения перешедших в общественное достояние музыкальных произведений и являющейся оператором государственного заказа музыкальных произведений у современных композиторов.
Полный список рекомендаций опубликован на странице депутата.