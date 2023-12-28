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    «Слово пацана» переиздадут с дополнениями: там пояснят «за» «чушпана» и «асфальтовые войны»

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    Издательство Individuum переиздаст с дополнениями книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», по которой Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом было объявлено 28 декабря.

    «В дополненном издании читатели найдут актуальное авторское послесловие, дополнительные фотографии участников казанских группировок в 1970–1990-е и словарик, поясняющий значения слов "чушпан", "мотаться", "асфальтные войны" и других, — анонсируют в издательстве. — Расширенное издание выйдет в новой обложке».

    Предзаказ на дополненное издание откроют 4 января. Ранее после выхода сериала были распроданы все тиражи. В конце 2023 года Individuum уже допечатал 46 тысяч экземпляров и в январе планирует допечатать еще 20 тысяч.

    обложка нового издания книги
    обложка нового издания книгиФото: предоставлено издательством Individuum
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    «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» — рассказ о молодежных группировках, в драках за территорию истреблявших друг друга. Автор книги сам был участником одной из уличных банд и также беседовал при подготовке произведения с другими бывшими участниками и очевидцами.

    Сериал «Слово пацана» выходил с 9 ноября по 21 декабря 2023 года в онлайн-кинотеатрах Wink и Start.

    обложка нового издания книги
    обложка нового издания книгиФото: предоставлено издательством Individuum

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