«Слово пацана» переиздадут с дополнениями: там пояснят «за» «чушпана» и «асфальтовые войны»

Издательство Individuum переиздаст с дополнениями книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», по которой Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом было объявлено 28 декабря.
«В дополненном издании читатели найдут актуальное авторское послесловие, дополнительные фотографии участников казанских группировок в 1970–1990-е и словарик, поясняющий значения слов "чушпан", "мотаться", "асфальтные войны" и других, — анонсируют в издательстве. — Расширенное издание выйдет в новой обложке».
Предзаказ на дополненное издание откроют 4 января. Ранее после выхода сериала были распроданы все тиражи. В конце 2023 года Individuum уже допечатал 46 тысяч экземпляров и в январе планирует допечатать еще 20 тысяч.
«Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» — рассказ о молодежных группировках, в драках за территорию истреблявших друг друга. Автор книги сам был участником одной из уличных банд и также беседовал при подготовке произведения с другими бывшими участниками и очевидцами.
Сериал «Слово пацана» выходил с 9 ноября по 21 декабря 2023 года в онлайн-кинотеатрах Wink и Start.