«Слово пацана» переиздадут с дополнениями: там пояснят «за» «чушпана» и «асфальтовые войны»

Издательство Individuum переиздаст с дополнениями книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», по которой Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом было объявлено 28 декабря.



«В дополненном издании читатели найдут актуальное авторское послесловие, дополнительные фотографии участников казанских группировок в 1970–1990-е и словарик, поясняющий значения слов "чушпан", "мотаться", "асфальтные войны" и других, — анонсируют в издательстве. — Расширенное издание выйдет в новой обложке».

