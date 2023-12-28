Доллар опустился ниже 90 рублей на бирже

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже 28 декабря.



Доллар опустился ниже 90 рублей около 14:20 по московскому времени. Он продолжил медленное движение вниз вплоть до 15:02 и в следующую минуту резко просел до 89,8 рубля. По данным на 15:09, доллар на бирже стоил в районе 89,7 рубля, соответствует падению на 1,67%.

В то же время евро падает на 1,24% к рублю и торгуется на уровне 100 рублей, курс юаня снижается на 0,84%, до 12,6 рубля.

СМИ сообщают, что рубль укрепился на фоне заявления Банка России о том, что с 9 января регулятор возобновит покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Операции будут продолжаться до 28 июня (в течение первого полугодия). Их суммируют с отложенными продажами валюты за 2023 год в размере 11,8 млрд рублей в день.