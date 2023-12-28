В Петербурге ёлку установили под водой

Необычная новогодняя ель появилась в Петербурге. Точнее, ёлка и игрушки вполне типичные, а вот место установки неожиданное. «Дед Мороз пришёл даже к рыбкам», — рассказали 28 декабря в администрации Красногвардейского района.
Специалисты Санкт-Петербургского Океанариума установили и украсили ёлку прямо под водой, на глубине. Рыбки с интересом изучают новый объект.
Каких только ёлок не встретишь сейчас в Петербурге, компанию им составляют Деды Морозы, Щелкунчики, снеговики — «Фонтанка» показывала, как украшен город. Главная новогодняя ель красуется на Дворцовой площади, 20 декабря на ней зажгли огни. Также читайте на «Фонтанке», как бюджетно и небанально нарядить ёлку на Новый год.