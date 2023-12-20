Видео: огни главной ёлки города зажгли на Дворцовой

На Дворцовой площади вечером в среду, 20 декабря, зажгли огни главной ели города в присутствии губернатора Петербурга Александра Беглова и Деда Мороза. Происходящее заснял корреспондент «Фонтанки».
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Главную городскую ель начали украшать в центре Петербурга 15 декабря. Красавица приехала в Петербург из Рощинского лесничества в Выборгском районе Ленобласти. Ей около 120 лет, и она значительно старше московской. На Дворцовую площадь ее привезли на длинном прицепе, а устанавливали при помощи крана.
Подробнее о том, как украсят Петербург к Новому году и во сколько обойдется праздник, читайте в материале «Фонтанки».