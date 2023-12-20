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    Видео: огни главной ёлки города зажгли на Дворцовой

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    На Дворцовой площади вечером в среду, 20 декабря, зажгли огни главной ели города в присутствии губернатора Петербурга Александра Беглова и Деда Мороза. Происходящее заснял корреспондент «Фонтанки».

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Главную городскую ель начали украшать в центре Петербурга 15 декабря. Красавица приехала в Петербург из Рощинского лесничества в Выборгском районе Ленобласти. Ей около 120 лет, и она значительно старше московской. На Дворцовую площадь ее привезли на длинном прицепе, а устанавливали при помощи крана.

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    Подробнее о том, как украсят Петербург к Новому году и во сколько обойдется праздник, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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