В РПЦ официально приравняли аборт на любых сроках к убийству

Русская православная церковь приравняла аборт к убийству вне зависимости от того, на каком сроке он был совершен. Об этом сообщается на сайте РПЦ.



Священный синод РПЦ под председательством патриарха Кирилла принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором говорится, что «церковь однозначно приравнивает произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству».



В РПЦ считают, что развитие эмбриона в процессе беременности на любом этапе после зачатия «не должно рассматриваться как часть тела матери». Даже медицинские показания, в случае когда это требуется для спасения жизни матери, не могут стать основанием для прерывания беременности, говорится в документе. Медики принимают такие решения, потому что «с точки зрения законодательства ряда стран ответственность врача за жизнь матери выше, чем за жизнь нерожденного ребенка».

