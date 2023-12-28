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    В РПЦ официально приравняли аборт на любых сроках к убийству

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    Русская православная церковь приравняла аборт к убийству вне зависимости от того, на каком сроке он был совершен. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

    Священный синод РПЦ под председательством патриарха Кирилла принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором говорится, что «церковь однозначно приравнивает произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству».

    В РПЦ считают, что развитие эмбриона в процессе беременности на любом этапе после зачатия «не должно рассматриваться как часть тела матери». Даже медицинские показания, в случае когда это требуется для спасения жизни матери, не могут стать основанием для прерывания беременности, говорится в документе. Медики принимают такие решения, потому что «с точки зрения законодательства ряда стран ответственность врача за жизнь матери выше, чем за жизнь нерожденного ребенка».

    Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выступил против полного запрета абортов. По его мнению, подобные меры не улучшат демографию и являются «ошибочным решением».

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