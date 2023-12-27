Брянская полиция задержала браконьера, который нашел, где зимуют 14 кг раков

В Брянской области инспекторы ДПС нашли браконьера, незаконно выловившего 14 килограммов «водных биологических ресурсов» — раков. Подробности сообщили в «МВД Медиа» сегодня, 27 декабря.
Внимание экипажа дорожной полиции в темное время суток привлек припаркованный у обочины легковой автомобиль. В результате осмотра транспорта правоохранители нашли внутри 473 рака, а также 13 запрещенных «гармошек-раколовок» и приспособления для буровых работ на льду.
Нарушителем оказался 33-летний житель Брасовского района. За незаконную ловлю он будет привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»). Теперь мужчине грозит штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией орудий добычи.
Отметим, что в магазинах Петербурга стоимость килограмма живых раков варьируется от 819 до 1 900 рублей. За 14 килограммов по меньшей мере придется отдать почти 11 500 рублей.
Еще одного браконьера задержали в Петербурге. Мужчину искали шесть лет за незаконную ловлю рыбы на Сахалине. На миграционном пути нереста он вместе с товарищем поймал почти шесть сотен особей дальневосточной мойвы.