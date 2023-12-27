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    Лели и свирели вместо «голой» вечеринки. Афиша московского клуба «Mutabor» после скандала

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    8 комментариев

    Сразу два фольклорных ансамбля выступят в московском культурном центре «Mutabor» 29 декабря, следует из афиши клуба.

    Напомним, именно в клубе «Mutabor» прошла скандальная «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, после которой уже несколько дней ее участники извиняются. В том числе — Киркоров, Лолита и Билан. А самый «голый» — рэпер VACÍO — отбывает административный арест.

    Клуб, похоже, тоже сделал выводы. 29 декабря коллектив «Лели» представит в «Mutabor» традиционное русское многоголосие и «народные наигрыши» — правда, под аккомпанемент электронной танцевальной музыки и инструментального рока.

    «Глубина и смысл традиции в новом современном прочтении», — анонсирует гостей заведение. Уточняется, что «гитарные рифы соединяются воедино с рожком и свирелью».

    Второй участник концерта — ансамбль «Комонь» — обещает исполнение старинных песен «с искренней страстью и душой» и погружение в мир традиционной культуры.

    Фото: скриншот сайта mutabor.club/leli
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    Также напомним, 26 декабря к Ивлеевой подали коллективный иск — истцы (их 22) хотят получить миллиард рублей в счет компенсации морального вреда. Инициатором иска, как уточняет RT, выступил продюсер «Бригады» Александр Иншаков, к которому присоединились деятели культуры, спорта, а также обычные россияне. Деньги, в случае если иск удовлетворят, должны пойти в госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО.

    Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Ивлееву убрали из списка амбассадоров МТС.

    Фото: скриншот сайта mutabor.club/leli

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    Комментарии 8

    Гость27 Дек 2023 в 02:39
    "Упасть - отжаться..."(
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