Лели и свирели вместо «голой» вечеринки. Афиша московского клуба «Mutabor» после скандала

Сразу два фольклорных ансамбля выступят в московском культурном центре «Mutabor» 29 декабря, следует из афиши клуба.



Напомним, именно в клубе «Mutabor» прошла скандальная «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, после которой уже несколько дней ее участники извиняются. В том числе — Киркоров, Лолита и Билан. А самый «голый» — рэпер VACÍO — отбывает административный арест.



Клуб, похоже, тоже сделал выводы. 29 декабря коллектив «Лели» представит в «Mutabor» традиционное русское многоголосие и «народные наигрыши» — правда, под аккомпанемент электронной танцевальной музыки и инструментального рока.