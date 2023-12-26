Шойгу заявил, что ВС РФ достигли главной цели СВО: новости спецоперации за 26 декабря

Шойгу отчитался, что российская армия задачи СВО на 2023 год выполнила Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 декабря.



ВСУ массово атаковали российские регионы Украинские военные нанесли удары по нескольким регионам России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало сразу несколько населенных пунктов. — В селе Дроновка осколками снаряда повреждена крыша в частном жилом домовладении. В селе Рождественка в двух домовладениях осколками снаряда выбиты окна. Также повреждена линия электроснабжения. К восстановительным работам аварийные службы приступят после согласования с Министерством обороны, — рассказал Гладков у себя в телеграм-канале.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ с помощью FPV-дронов атакуют машины на трассе Каховка — Каиры. Об атаках ВСУ сообщили и в администрации Новокаховского городского округа. — Дрон-камикадзе влетел в подьездное окно 9-этажного дома по ул. Пионерская, 29. После взрыва боезаряда жильцы обнаружили на лестничной клетке и возле дома части дрона. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе округа. Кроме того, ВСУ нанесли удар по Феодоссии. В результате пострадало здание городского вокзала. Как сообщили в Крымской железной дорогн, «по техническим причинам» несколько поездов из Феодосии в Джанкой отправили со станции Айвазовская. Также, по данным Минобороны, в результате атаки повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск». Характер повреждений в ведомстве не уточнили.

Шойгу заявил, что ВС РФ досигла главной цели спецоперации Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании ведомства, сообщил, что ВС РФ выполнили главную задачу 2023 года, сорвав контрнаступление ВСУ.

— Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена, — отчитался Шойгу. Командующего ВСУ объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Это следует из базы розыска ведомства. Статья не уточняется.



В начале октября 2023 года Следственный комитет заочно предъявил обвинения Олещуку по статье о теракте, совершенному группой лиц по предварительному сговору, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. SHAMAN признан угрозой нацбезопасности Украины Минкультуры Украины внесло певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Вместе с ним в этом списке оказались: певица Анна Семенович; актер Алексей Кравченко; блогер Дмитрий Пучков; Дмитрий Киселев;

Владимир Соловьев.

Жителю Сахалина дали 15 лет за подготовку диверсии и госизмену Жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за подготовку диверсии и госизмену. Как сообщается в заявлении регионального УФСБ, мужчина, действуя под руководством украинских спецслужб, собирался устроить диверсию на объекте топливно-энергетической системы Сахалина.

— При задержании злоумышленника по месту его проживания изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие террористический и экстремистский контент и переписку с координатором одной из террористических организаций Украины, — говорится в сообщении.