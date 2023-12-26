    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-з

    744мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.97eur101.58

    Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

    928
    7 комментариев

    Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова за дискредитацию российской армии. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

    Фото: Московские суды общей юрисдикции
    ПоделитьсяПоделиться

    «Районный суд города Москвы назначил штраф бывшему полковнику Владимиру Квачкову», — говорится в публикации.

    Отставного полковника обвиняли по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

    Московские суды общей юрисдикцииМосковские суды общей юрисдикции

    В августе Квачкова уже признали виновным в дискредитации российской армии — его оштрафовали на 40 тысяч рублей. А в сентябре отставному полковнику ГРУ Квачкову запретили участвовать в массовых мероприятиях до 2029 года.

    Фото: Московские суды общей юрисдикции

    Владимир Квачков был арестован в 2010 году по обвинению в содействии терроризму и попытке вооруженного мятежа. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, позднее срок был сокращён до 8 лет. Также полковника обвиняли в подготовке покушения на Анатолия Чубайса, но по этому делу он был оправдан.

    В августе 2017-го военный суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии строгого режима по статье 282 УК, его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды после видеообращения из заключения. Частичная декриминализация «экстремистской статьи»     помогла выйти на свободу в феврале 2019 года.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Дискредитация ВС РФСудМоскваВладимир Квачков
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close