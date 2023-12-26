Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова за дискредитацию российской армии. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
«Районный суд города Москвы назначил штраф бывшему полковнику Владимиру Квачкову», — говорится в публикации.
Отставного полковника обвиняли по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).
Московские суды общей юрисдикцииМосковские суды общей юрисдикции
В августе Квачкова уже признали виновным в дискредитации российской армии — его оштрафовали на 40 тысяч рублей. А в сентябре отставному полковнику ГРУ Квачкову запретили участвовать в массовых мероприятиях до 2029 года.