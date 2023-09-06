Отставному полковнику ГРУ Квачкову запретили участвовать в массовых мероприятиях до 2029 года

Суд установил административный надзор за отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым. Об этом в среду, 6 сентября, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
«Суд постановил установить административный надзор в отношении экс-полковника, освободившегося с места лишения свободы, до срока погашения судимости», — говорится в сообщении инстации.
Также в отношении Квачкова установили некоторые ограничения — его обязали посещать отдел МВД раз в месяц, а также запретили посещать и участвовать в массовых мероприятиях до конца 2029 года.
Отставного полковника ГРУ Квачкова в августе признали виновным в дискредитации ВС РФ. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей.