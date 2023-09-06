Отставному полковнику ГРУ Квачкову запретили участвовать в массовых мероприятиях до 2029 года

Владимир Квачков был арестован в 2010 году по обвинению в содействии терроризму и попытке вооруженного мятежа. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, позднее срок был сокращён до 8 лет. Также полковника обвиняли в подготовке покушения на Анатолия Чубайса, но по этому делу он был оправдан.



В августе 2017-го военный суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии строгого режима по статье 282 УК, его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды после видеообращения из заключения. Частичная декриминализация «экстремистской статьи» помогла выйти на свободу в феврале 2019 года.



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