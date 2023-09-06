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    Отставному полковнику ГРУ Квачкову запретили участвовать в массовых мероприятиях до 2029 года

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    Суд установил административный надзор за отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым. Об этом в среду, 6 сентября, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

    «Суд постановил установить административный надзор в отношении экс-полковника, освободившегося с места лишения свободы, до срока погашения судимости», — говорится в сообщении инстации.

    Также в отношении Квачкова установили некоторые ограничения — его обязали посещать отдел МВД раз в месяц, а также запретили посещать и участвовать в массовых мероприятиях до конца 2029 года.

    Отставного полковника ГРУ Квачкова в августе признали виновным в дискредитации ВС РФ. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей.

    Владимир Квачков был арестован в 2010 году по обвинению в содействии терроризму и попытке вооруженного мятежа. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, позднее срок был сокращён до 8 лет. Также полковника обвиняли в подготовке покушения на Анатолия Чубайса, но по этому делу он был оправдан.

    В августе 2017-го военный суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии строгого режима по статье 282 УК, его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды после видеообращения из заключения. Частичная декриминализация «экстремистской статьи»     помогла выйти на свободу в феврале 2019 года.

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