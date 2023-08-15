Отставного полковника ГРУ Квачкова признали виновным в дискредитации армии

Тверской районный суд Москвы признал виновным в публичной дискредитации Вооружённых Сил России полковника Главного разведывательного управления в отставке Владимира Квачкова.



Как сообщили «Фонтанке» в суде, 15 августа Квачкова привлекли к ответственности по статье 20.3.3 КоАП и назначили ему штраф в размере 40 тысяч рублей.



О претензиях полиции стало известно в середине июля. Квачкова уведомлением приглашали в ОВД, с чем именно связано дело, ни он, ни адвокат на тот момент точно не знали. В разговоре с «Коммерсантом» он предположил, что поводом могло быть опубликованное в соцсетях обращение, в котором он и его соратники критикуют ход военной операции и призывают перейти к более масштабным действиям.

