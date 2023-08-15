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    Отставного полковника ГРУ Квачкова признали виновным в дискредитации армии

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    Тверской районный суд Москвы признал виновным в публичной дискредитации Вооружённых Сил России полковника Главного разведывательного управления в отставке Владимира Квачкова.

    Как сообщили «Фонтанке» в суде, 15 августа Квачкова привлекли к ответственности по статье 20.3.3 КоАП и назначили ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

    О претензиях полиции стало известно в середине июля. Квачкова уведомлением приглашали в ОВД, с чем именно связано дело, ни он, ни адвокат на тот момент точно не знали. В разговоре с «Коммерсантом» он предположил, что поводом могло быть опубликованное в соцсетях обращение, в котором он и его соратники критикуют ход военной операции и призывают перейти к более масштабным действиям.

    На заседании обсуждали три поста в «Одноклассниках». Квачков настаивал, что не имеет отношения к группе, в которой их разместили.

    Владимир Квачков был арестован в 2010 году по обвинению в содействии терроризму и попытке вооруженного мятежа. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, позднее срок был сокращён до 8 лет. Также полковника обвиняли в подготовке покушения на Анатолия Чубайса, но по этому делу он был оправдан.

    В августе 2017-го военный суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии строгого режима по статье 282 УК, его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды после видеообращения из заключения. Частичная декриминализация «экстремистской статьи» помогла выйти на свободу в феврале 2019 года.

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