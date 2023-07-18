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    Отставному полковнику Квачкову вменяют дискредитацию армии

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    На отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова составили протокол по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП РФ). Об этом 18 июля пишут «Ведомости» со ссылкой на адвоката Алексея Першина.

    По словам защитника, с чем именно связано административное дело, Квачков не знает.

    18 июля полковнику пришло уведомление о том, что он должен явиться в ОВД вчера, объяснил Першин. Квачков отправил в ОВД по Тверскому району телеграмму с просьбой разъяснить ему время и место для ознакомления с материалами дела.

    В 2005 году на пути машины Анатолия Чубайса была взорвана бомба. Политик тогда не пострадал. По версии следствия, преступление было связано с «экстремистскими взглядами» Владимира Квачкова и его сподвижников, которые испытывали неприязнь к Чубайсу. Фигуранты дела своей вины не признали, присяжные дважды оправдали их (в 2008 году и при пересмотре уголовного дела в 2010-м). 22 декабря 2010 года Верховный суд РФ оставил в силе оправдательный приговор Квачкову. Он вышел на свободу, но через день, 23 декабря, был вновь арестован по делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Квачкова как руководителя «Народного фронта освобождения России» признали виновным в подготовке вооруженного мятежа в нескольких городах России и вовлечении людей в террористическую деятельность. Отставной полковник получил 13 лет заключения, но фактически отбыл 6 лет из-за сокращения срока и частичной декриминализации статьи 282 УК («Возбуждение ненависти или вражды»).

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    Комментарии 1

    Гость18 Июл 2023 в 20:17
    патриотов бьют!
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