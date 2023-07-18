Отставному полковнику Квачкову вменяют дискредитацию армии

На отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова составили протокол по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП РФ). Об этом 18 июля пишут «Ведомости» со ссылкой на адвоката Алексея Першина.



По словам защитника, с чем именно связано административное дело, Квачков не знает.



18 июля полковнику пришло уведомление о том, что он должен явиться в ОВД вчера, объяснил Першин. Квачков отправил в ОВД по Тверскому району телеграмму с просьбой разъяснить ему время и место для ознакомления с материалами дела.

