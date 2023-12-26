Супружеской паре манулов обновили жилплощадь в Ленинградском зоопарке перед Новым годом. И никакой ипотеки

Манулам Намике и Свэну из Ленинградского зоопарка, которые не так давно стали родителями маленького Шу, благоустроили вольер. Это подарок семейству на Новый год.



Обновленное жилище манулов зоопарк показал 26 декабря. Теперь в вольере появились более сложные маршруты на всех ярусах, переходы и необычные укрытия из вяза. Использованы ценные породы деревьев: лиственница, ясень, новый вид соснового горбыля, отметили в зоопарке. В заключительном вольере для Намики установлен почти целый грузовик спилов древесины.

