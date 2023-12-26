Супружеской паре манулов обновили жилплощадь в Ленинградском зоопарке перед Новым годом. И никакой ипотеки

Манулам Намике и Свэну из Ленинградского зоопарка, которые не так давно стали родителями маленького Шу, благоустроили вольер. Это подарок семейству на Новый год.
Обновленное жилище манулов зоопарк показал 26 декабря. Теперь в вольере появились более сложные маршруты на всех ярусах, переходы и необычные укрытия из вяза. Использованы ценные породы деревьев: лиственница, ясень, новый вид соснового горбыля, отметили в зоопарке. В заключительном вольере для Намики установлен почти целый грузовик спилов древесины.
ленинградский зоопарк
«Осторожная, но любопытная Намика перешла в свои новые владения, бесшумно продефилировала по всем ступенькам и переходам, изучила каждый спил дерева. <…> В конце концов Намика облюбовала одну из дальних полок и легла. Мы оставили ее в уединении», — рассказали в зоопарке.
Новые декорации построили специалисты отдела «Развитие» и сотрудники отдела «Хищные млекопитающие». Кроме того, в вольерах манулов установили камеры видеонаблюдения, чтобы у зоологов была возможность наблюдать за дикими котами, не доставляя им неудобств.
Сотрудники зоопарка добавили, что вольер манулов стал одним из двух заключительных, реконструированных в этом году. Всего с начала программы по смене декораций в зоопарке было сделано 75 вольеров.
Ленинградский зоопарк
Отметим, что детеныш Намики и Свэна — малыш Шу — получил свою комфортабельную жилплощадь раньше родителей. Подарок ему сделали на 5 месяцев со дня рождения.