    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, с-з

    741мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd91.97eur101.58

    Ребёнок укололся шприцем, брошенным у детского сада в Подмосковье

    1087
    2 комментария

    Шестилетнюю воспитанницу детского сада в Московской области госпитализировали с исколотой рукой. Во время прогулки она подняла шприц.

    Как сообщили в областном Следственном комитете 26 декабря, инцидент произошёл накануне во время прогулки детей из детсада в городе Орехово-Зуево. Девочка подобрала шприц у забора и получила инъекционные повреждения запястья и кисти, уточнили в прокуратуре.

    Шприц был пустой. Ребёнка увезли в больницу, угрозы для жизни и здоровья в настоящее время нет.

    Все обстоятельства случившегося выясняют в рамках доследственной проверки.

    В августе 10-летняя девочка напоролась на шприц в каршеринге, который семья арендовала в Москве. В нём был наркотик. Оставившего его мужчину задержали в начале декабря.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ШприцУкололась шприцем
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close