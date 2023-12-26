Ребёнок укололся шприцем, брошенным у детского сада в Подмосковье

Шестилетнюю воспитанницу детского сада в Московской области госпитализировали с исколотой рукой. Во время прогулки она подняла шприц.
Как сообщили в областном Следственном комитете 26 декабря, инцидент произошёл накануне во время прогулки детей из детсада в городе Орехово-Зуево. Девочка подобрала шприц у забора и получила инъекционные повреждения запястья и кисти, уточнили в прокуратуре.
Шприц был пустой. Ребёнка увезли в больницу, угрозы для жизни и здоровья в настоящее время нет.
Все обстоятельства случившегося выясняют в рамках доследственной проверки.
В августе 10-летняя девочка напоролась на шприц в каршеринге, который семья арендовала в Москве. В нём был наркотик. Оставившего его мужчину задержали в начале декабря.