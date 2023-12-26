Ребёнок укололся шприцем, брошенным у детского сада в Подмосковье

Шестилетнюю воспитанницу детского сада в Московской области госпитализировали с исколотой рукой. Во время прогулки она подняла шприц.



Как сообщили в областном Следственном комитете 26 декабря, инцидент произошёл накануне во время прогулки детей из детсада в городе Орехово-Зуево. Девочка подобрала шприц у забора и получила инъекционные повреждения запястья и кисти, уточнили в прокуратуре.



Шприц был пустой. Ребёнка увезли в больницу, угрозы для жизни и здоровья в настоящее время нет.



Все обстоятельства случившегося выясняют в рамках доследственной проверки.

