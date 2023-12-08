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    Девочка села в машину и почувствовала укол. Найден тот, кто оставил в каршеринге шприц

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    7 комментариев

    Получила продолжение августовская история со шприцем, о который укололась маленькая девочка в столичном каршеринге. Правоохранители выяснили, чей это был шприц.

    ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

    Прокуратура Москвы 8 декабря сообщает: «Установлен и доставлен в правоохранительные органы мужчина, употребивший наркотик в автомашине каршеринга».

    Мужчина этот — 34-летний уроженец Ставропольского края, ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков. Кунцевская межрайонная прокуратура держит на контроле его привлечение к ответственности.

    Расследование уголовного дела по части 1 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство и сбыт наркотиков») продолжается.

    Инцидент произошёл 18 августа в Крылатском. Семья арендовала машину, и когда девочка садилась на заднее сиденье, почувствовала укол. Оказалось, что на заднем сиденье был шприц с наркотиком.

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    ШприцУкололась шприцемРебенок пострадалКаршерингМосква
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    Комментарии 7

    Гость08 Дек 2023 в 11:36
    Полиция норм.+
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