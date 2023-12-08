Получила продолжение августовская история со шприцем, о который укололась маленькая девочка в столичном каршеринге. Правоохранители выяснили, чей это был шприц.
Прокуратура Москвы 8 декабря сообщает: «Установлен и доставлен в правоохранительные органы мужчина, употребивший наркотик в автомашине каршеринга».
Мужчина этот — 34-летний уроженец Ставропольского края, ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков. Кунцевская межрайонная прокуратура держит на контроле его привлечение к ответственности.
Расследование уголовного дела по части 1 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство и сбыт наркотиков») продолжается.
Инцидент произошёл 18 августа в Крылатском. Семья арендовала машину, и когда девочка садилась на заднее сиденье, почувствовала укол. Оказалось, что на заднем сиденье был шприц с наркотиком.