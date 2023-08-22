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    Выяснилось, что было в шприце, которым укололась девочка в каршеринге

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    В шприце, о который случайно укололся 10-летний ребенок в машине каршеринга, был наркотик. Об этом 22 августа сообщает ГУ МВД по Москве со ссылкой на данные экспертизы.

    Полиция возбудила дело о незаконном обороте наркотиков.

    Инцидент произошёл в Крылатском на западе Москвы, сообщение в полицию поступило 18 августа. Семья арендовала машину, и когда ребёнок садился на заднее сиденье, почувствовал укол. По данным MSK1, это девочка.

    ОМВД России по району Крылатское возбудил уголовное дело по статье 228.1, часть 1, УК РФ («Незаконный сбыт наркотиков»). Устанавливается личность того, кто оставил запрещенное вещество. В компании BelkaCar РИА Новости прокомментировали, что выясняют обстоятельства ЧП. Компания готова оказать помощь девочке и находится в контакте с её семьёй. В отношении клиента, оставившего шприц, обещают принять меры.

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