Комбат, отличившийся в боях за Марьинку, рассказал о разговоре с Путиным

Командир танкового батальона Александр Трошин, которому президент Владимир Путин пообещал звание майора вместо старшего лейтенанта, рассказал о разговоре с главой государства. По его словам, беседа с Верховным главнокомандующим «дорогого стоит», сообщает ТАСС.
«Это непередаваемые ощущения, — рассказал Трошин. — Я не могу объяснить, ступор, я пока еще не до конца понимаю».
Как отметил Трошин, 25 декабря он вышел с переднего края, с Марьинки, и сразу же поехал на связь с Владимиром Путиным. Сначала с Трошиным разговаривал начальник Генштаба, а потом президент России. Военный признался, что для него просто поговорить с Путиным — «это уже дорогого стоит».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки — небольшого города на западе от Донецка. После зашла речь о госнаградах для тех, кто принимал участие в боевых действиях в этом населенном пункте. Тогда Шойгу отметил Трошина, который сейчас имеет звание старшего лейтенанта.
«Старший лейтенант на подполковничьей должности», — отметил Шойгу. В итоге Владимир Путин принял решение представить Трошина к званию майора, минуя капитана.