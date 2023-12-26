Комбат, отличившийся в боях за Марьинку, рассказал о разговоре с Путиным

Командир танкового батальона Александр Трошин, которому президент Владимир Путин пообещал звание майора вместо старшего лейтенанта, рассказал о разговоре с главой государства. По его словам, беседа с Верховным главнокомандующим «дорогого стоит», сообщает ТАСС.

«Это непередаваемые ощущения, — рассказал Трошин. — Я не могу объяснить, ступор, я пока еще не до конца понимаю».

Как отметил Трошин, 25 декабря он вышел с переднего края, с Марьинки, и сразу же поехал на связь с Владимиром Путиным. Сначала с Трошиным разговаривал начальник Генштаба, а потом президент России. Военный признался, что для него просто поговорить с Путиным — «это уже дорогого стоит».