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    Спецоперация на Украине

    Комбат, отличившийся в боях за Марьинку, рассказал о разговоре с Путиным

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    Командир танкового батальона Александр Трошин, которому президент Владимир Путин пообещал звание майора вместо старшего лейтенанта, рассказал о разговоре с главой государства. По его словам, беседа с Верховным главнокомандующим «дорогого стоит», сообщает ТАСС.

    «Это непередаваемые ощущения, — рассказал Трошин. — Я не могу объяснить, ступор, я пока еще не до конца понимаю».

    Как отметил Трошин, 25 декабря он вышел с переднего края, с Марьинки, и сразу же поехал на связь с Владимиром Путиным. Сначала с Трошиным разговаривал начальник Генштаба, а потом президент России. Военный признался, что для него просто поговорить с Путиным — «это уже дорогого стоит».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки — небольшого города на западе от Донецка. После зашла речь о госнаградах для тех, кто принимал участие в боевых действиях в этом населенном пункте. Тогда Шойгу отметил Трошина, который сейчас имеет звание старшего лейтенанта.

    «Старший лейтенант на подполковничьей должности», — отметил Шойгу. В итоге Владимир Путин принял решение представить Трошина к званию майора, минуя капитана.

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    Александр ТрошинВладимир ПутинМарьинкаСпецоперация

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