Шойгу: российская армия взяла под контроль Марьинку

Вооруженные силы РФ взяли под контроль город Марьинку на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 25 декабря в ходе встречи с президентом РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», — сообщил министр Шойгу, чьи слова приводит госагентство ТАСС.
По словам главы Минобороны, взятие Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ. Как рассказал Сергей Шойгу, в ходе боевых действий в районе Марьинки особо отличились военные 150-й дивизии.
В свою очередь президент Владимир Путин заявил, что военные, участвовавшие во взятии Марьинки, достойны госнаград. Шойгу отдельно отметил командира танкового батальона Трошина Александра — Путин попросил министра обороны внести предложение о присвоении бойцу звания майора.
Марьинка — город на западе от Донецка, основан в 1844 году. С октября 1941-го до начала сентября 1943 года Марьинка находилась под немецко-фашистской оккупацией. На 2020 год население города составляло чуть больше девяти тысяч человек.