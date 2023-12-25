Шойгу: российская армия взяла под контроль Марьинку

Вооруженные силы РФ взяли под контроль город Марьинку на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 25 декабря в ходе встречи с президентом РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», — сообщил министр Шойгу, чьи слова приводит госагентство ТАСС.

По словам главы Минобороны, взятие Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ. Как рассказал Сергей Шойгу, в ходе боевых действий в районе Марьинки особо отличились военные 150-й дивизии.