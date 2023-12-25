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    Музеи

    Гатчина, Манеж, Зоопарк — названы 25 музеев и парки для бесплатного посещения семьями участников СВО

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    Постановление о бесплатном посещении музеев и парков культуры и отдыха, подведомственных Смольному, участниками специальной военной операции и их семьями подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщается 25 декабря на сайте администрации.

    В комитете по культуре «Фонтанке» рассказали, какие именно музеи и парки смогут посещать бесплатно названные категории лиц.

    В это число вошли «Исаакиевский собор» и его филиал Спас на Крови, ЦВЗ «Манеж», ГМЗ «Гатчина», Музей театрального и музыкального искусства с филиалами, Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского, Музей городской скульптуры с филиалами, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей Суворова, Музей Анны Ахматовой с филиалом, Музей истории Санкт-Петербурга с филиалами, ЦПКиО и зоопарк.

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    Ранее бесплатным вход для семей участников СВО сделал Эрмитаж.

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