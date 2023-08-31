Эрмитаж назвал новую категорию посетителей, которые смогут ходить в музей бесплатно

Государственный Эрмитаж 31 августа сообщил о новой льготной категории посетителей. С 5 сентября посещать бесплатно Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода смогут члены семей участников специальной военной операции. Сами участники были такой льготы удостоены ранее.



Бесплатные билеты предлагается оформлять на сайте заранее либо покупать на месте в кассах. В обоих случаях при себе нужно иметь документ, который подтвердил бы участие члена семьи в боевых действиях, а также документы, подтверждающие родство.

