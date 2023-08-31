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    Музеи

    Эрмитаж назвал новую категорию посетителей, которые смогут ходить в музей бесплатно

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    Государственный Эрмитаж 31 августа сообщил о новой льготной категории посетителей. С 5 сентября посещать бесплатно Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода смогут члены семей участников специальной военной операции. Сами участники были такой льготы удостоены ранее.

    Бесплатные билеты предлагается оформлять на сайте заранее либо покупать на месте в кассах. В обоих случаях при себе нужно иметь документ, который подтвердил бы участие члена семьи в боевых действиях, а также документы, подтверждающие родство.

    Подробности о необходимых документах размещены на сайте музея.

    Напомним, среди других льготных категорий, действующих в музее, — пенсионеры: граждане Российской Федерации и государств ЕАЭС пенсионного возраст могут посещать Главный музейный комплекс бесплатно каждый четверг, а в другие дни недели — за 300 рублей. Каждый третий четверг месяца Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода по бесплатным входным билетам могут посетить дети до 18 лет, многодетные семьи, студенты, аспиранты, адъюнкты, интерны, врачи-ординаторы, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны.

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