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    Музыка

    Минкульт создал координационный совет, чтобы «гармонизировать репертуарную политику»

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    Министр культуры Ольга Любимова рассказала о новом координационном совете, в который войдут руководители крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов.

    «Вместе с представителями отрасли мы будем обсуждать, что министерство может сделать, чтобы гармонизировать репертуарную политику, гастрольную деятельность, — говорится в ее телеграм-канале. — Как помочь в реализации новых проектов для наших училищ, детских школ искусств, филармоний, консерваторий».

    Среди членов совета, с которыми уже прошли обсуждения, — глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, замминистра культуры Андрей Малышев, директор Московской филармонии Алексей Шалашов, замгендиректора Первого канала Андрей Писарев.

    «Нам хочется, чтобы главные вузы страны гарантированно готовили кадры, и через год, и через пять, и через десять лет, чтобы мы вдруг не обнаружили, что у нас проблемы, — прокомментировал создание совета Валерий Гергиев. — То же самое относится к хореографическим училищам. Я почему-то думаю, что при таком достаточно стремительном продвижении к решению этих задач мы увидим весьма серьезные результаты. Нас что-то беспокоит, но нас очень многое интересует. Сейчас больше нужно сделать, чем 10 лет назад, что мы и собираемся сделать».

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    МинкультМинистерство культурыОльга ЛюбимоваВалерий ГергиевКультурная политика
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