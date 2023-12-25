Минкульт создал координационный совет, чтобы «гармонизировать репертуарную политику»

Министр культуры Ольга Любимова рассказала о новом координационном совете, в который войдут руководители крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов.



«Вместе с представителями отрасли мы будем обсуждать, что министерство может сделать, чтобы гармонизировать репертуарную политику, гастрольную деятельность, — говорится в ее телеграм-канале. — Как помочь в реализации новых проектов для наших училищ, детских школ искусств, филармоний, консерваторий».



Среди членов совета, с которыми уже прошли обсуждения, — глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, замминистра культуры Андрей Малышев, директор Московской филармонии Алексей Шалашов, замгендиректора Первого канала Андрей Писарев.

