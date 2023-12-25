Путин разрешил охранникам сбивать беспилотники над объектами ТЭК

Президент РФ Владимир Путин одобрил поправки, которые дают право сотрудникам частных охранных организаций уничтожать беспилотники над объектами топливно-энергетического комплекса. Подписанный закон опубликовали на портале правовой информации в понедельник, 25 декабря.
Законопроект приняли в Госдуме 12 декабря. Поправки наделяют работников частных охранных организаций на местах правом «пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных, надводных судов и аппаратов». Как говорится в пояснительной записке, это необходимо для защиты объектов ТЭК.
До этого сбивать беспилотники могли только силовики, сотрудники вневедомственной охраны и организаций, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности. Однако, как указывалось в пояснительной записке, защиту более 80% нефтехранилищ, подстанций и других объектов ТЭК в России обеспечивают именно ЧОПы.
Напомним, 17 декабря Минобороны России заявило о 33 сбитых беспилотниках в трех регионах страны за одну ночь. Впервые БПЛА тогда сбили в Липецкой области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.