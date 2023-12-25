    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, вос

    737мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.94eur101.29

    Путин разрешил охранникам сбивать беспилотники над объектами ТЭК

    1730
    12 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин одобрил поправки, которые дают право сотрудникам частных охранных организаций уничтожать беспилотники над объектами топливно-энергетического комплекса. Подписанный закон опубликовали на портале правовой информации в понедельник, 25 декабря.

    Законопроект приняли в Госдуме 12 декабря. Поправки наделяют работников частных охранных организаций на местах правом «пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных, надводных судов и аппаратов». Как говорится в пояснительной записке, это необходимо для защиты объектов ТЭК.

    До этого сбивать беспилотники могли только силовики, сотрудники вневедомственной охраны и организаций, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности. Однако, как указывалось в пояснительной записке, защиту более 80% нефтехранилищ, подстанций и других объектов ТЭК в России обеспечивают именно ЧОПы.

    Напомним, 17 декабря Минобороны России заявило о 33 сбитых беспилотниках в трех регионах страны за одну ночь. Впервые БПЛА тогда сбили в Липецкой области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Беспилотники
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close