Пострадавшим при квартирном пожаре в доме рядом с крейсером «Аврора» в Петроградском районе Петербурга оказался 13-летний школьник. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 декабря.
Огонь на Петровской набережной, 8, в доме, известном как Дом военморов, вспыхнул около половины третьего ночи. На место выехали три расчёта, но пламя успели потушить до их приезда.
Термические ожоги руки получил 13-летний мальчик. По предварительным данным, он находился рядом с камином, от которого загорелась футболка. Пострадавший госпитализирован.
По данным МЧС, в квартире на Петровской набережной обгорели два квадратных метра обстановки. Ещё меньше — полтора «квадрата» — пострадали от огня при пожаре на Народной улице. Его также рискнули тушить без помощи спасателей. Погибла женщина.