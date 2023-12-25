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    Ребёнок получил ожоги при пожаре у крейсера «Аврора» в Петербурге. На мальчике загорелась одежда

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    Пострадавшим при квартирном пожаре в доме рядом с крейсером «Аврора» в Петроградском районе Петербурга оказался 13-летний школьник. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 декабря.

    Огонь на Петровской набережной, 8, в доме, известном как Дом военморов, вспыхнул около половины третьего ночи. На место выехали три расчёта, но пламя успели потушить до их приезда.

    Термические ожоги руки получил 13-летний мальчик. По предварительным данным, он находился рядом с камином, от которого загорелась футболка. Пострадавший госпитализирован.

    По данным МЧС, в квартире на Петровской набережной обгорели два квадратных метра обстановки. Ещё меньше — полтора «квадрата» — пострадали от огня при пожаре на Народной улице. Его также рискнули тушить без помощи спасателей. Погибла женщина.

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